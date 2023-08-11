Вебсайти з продажу е-сигарет перевірятимуть вік відвідувачів - Мінекономіки

Кабінет міністрів України зобов'язав вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило Міністерство економіки.

"У перелік сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектовання тютюнових та нікотиновмісних виробів" , – йдеться в повідомленні.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача.

"Система ідентифікації буде розроблятись" , – уточнили у міністерстві.

Відповідну постанову уряд розробив на виконання вимог закону №1978 про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Мінекономіки вважає, що рішення сприятиме захисту дітей та молоді від шкідливого впливу тютюнових виробів, обмежить доступ до них та використання їх неповнолітніми.

Нагадаємо, законодавство України забороняє продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Перше встановлене порушення карається штрафом 1020 грн. За повторне порушення штраф збільшується вдесятеро і становить 10 200 грн.