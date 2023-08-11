Генштаб: 11 серпня РФ завдала 24 авіаційних та 5 ракетних ударів

Від початку доби 11 серпня на фронті відбулось 25 бойових зіткнень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу.



Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (1 знищено) та 1 ракету С-300.

Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Щодо найгарячішого напрямку – Куп’янського – в Генштабі повідомляють, що там противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

В свою чергу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.