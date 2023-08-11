Афіни і Київ провели переговори щодо "гарантій безпеки" для України

Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні "гарантії безпеки" в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Ekathimerini.

На ширшому політичному рівні сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, а згодом і Європейської Ради щодо продовження довгострокової підтримки Києва і на практичному рівні.

Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні міністерств закордонних справ.

Якщо ці дискусії будуть завершені, буде також розглянуто питання про те, як конкретизувати окремі виміри угоди. Американці також беруть участь у цих контактах.

Довгострокові цілі включають відновлення України та її включення в західноєвропейські економічні структури. Однією з обговорюваних тем є енергетична безпека України, яка більше не залежить від Росії.

З точки зору принципів, однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері.

Як повідомлялося, Україна 11 серпня розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".