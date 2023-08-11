Зеленський: Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 серпня, повідомив, що ЗСУ перехопили та зберігають ініціативу у війні, яку розв’язала Росія, повідомляє Новое время.

"Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші кроки з вами. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас" , — сказав він під час виступу на Українському молодіжному форумі.

Президент зазначив, що українці щодня проходять складні моменти серед сирен повітряної тривоги, російських обстрілів, найжорстокіших боїв на передовій. Він також визнав, що «втома наших героїв є об'єктивною через більш ніж 17 місяців повномасштабної війни».

"Яким би не був терор, скільки б разів не лунала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили Україні. І саме тому окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому від України світ щоденно очікує перемог, нехай маленьких" , — зазначив він.

4 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українським військовослужбовцям удалося прорвати оборону російських окупантів у деяких місцях на південних напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські захисники «крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед».

Раніше видання The New York Times повідомило, що почалася нова фаза контрнаступу України, головний удар якої припав на південний схід, де бійці ЗСУ поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації.