Синєгубов розповів, скільки людей вдалося евакуювати з Куп’янщини

Триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янської громади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"З населених пунктів, що розташовані безпосередньо біля лінії фронту в Куп'янському районі, триває обов'язкова евакуація цивільних. Вона відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей.

З тих населених пунктів, що на відстані 7-10 км від лінії фронту, розглядається можливість оголошення примусової евакуації дітей. В тому числі безпосередньо з міста Куп'янськ. Це рішення має бути ухвалено на Раді оборони області та погоджено з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

За словами Синєгубова, наразі в Куп'янській громаді залишається близько 12 тисяч людей. В Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв в Харкові складає 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч.