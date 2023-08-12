Єрмак про підтримку Формули миру Зеленського: вже 58 країн з нами
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 58 підтримують Формулу миру Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Єрмак у Telegram.
"П’ята зустріч з представниками іноземних дипустанов щодо реалізації Формули миру Володимира Зеленського.
Вже 58 країн з нами (на попередній зустрічі було 43 представники держав)".
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.