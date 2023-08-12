Генштаб: Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників

Генштаб: Українські захисники знищили ще 510 російських загарбників
Фото: ЦНС

Українські захисники вбили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4295 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
  • артилерійських систем – 5053 (+10) од,
  • РСЗВ – 713 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 472 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1378 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 759 (+3).

Дані уточнюються.

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