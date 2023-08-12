Франція: Удари Росії по Запоріжжю є воєнними злочинами

Останні ракетні удари Росії, зокрема по Запоріжжю, є воєнними злочинами і не повинні залишитися безкарними, повідомляє Європейська правда.

Про це заявило міністерство закордонних справ Франції ввечері в п’ятницю у своїй заяві.

У МЗС наголосили, що Франція категорично засуджує російські повітряні удари по Запорізькій області на півдні України.

"Ці атаки знову були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловою зоною, що є грубим порушенням міжнародних гуманітарних прав", – йдеться у повідомленні французького відомства.

Як підкреслили у Парижі, міністерка закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала, що такі дії є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними.

"Франція віддана і залишатиметься відданою посиленню військової підтримки України, зокрема шляхом тісної співпраці зі своїми партнерами для зміцнення протиповітряної оборони України", – йдеться у заяві.

Європейський Союз вважає терором та воєнними злочинами останні ракетні удари Росії по Запоріжжю, заявив напередодні речник Єврокомісії із закордонних справ.