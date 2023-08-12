Розвідка Британії: Росія перекинула десантників у Запорізьку область

Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де точаться запеклі бої, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в суботу.

У цьому районі 58-а загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року.

У розвідці нагадали, що 11 липня тодішній командувач 58-ої загальновійськової армії був звільнений, ймовірно, частково через те, що наполягав на необхідності виведення частини своїх сил.

Повідомлення свідчать, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу і важкими боями на передовій.

У Міноборони Британії вважають реальною можливість, що прибуття десантників нарешті дозволить вивести частини цих полків на відновлення.

Однак передислокація, швидше за все, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку українських десантних рейдів.

Нагадаємо, минулого місяця колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов із позивним "Спартак" заявив своїм підлеглим солдатам, що його звільнили після доповіді про проблеми армії.