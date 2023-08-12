Фонд держмайна не зміг продати перший актив, вилучений у російського олігарха

Перший аукціон з продажу підсанкційного російського активу — аграрної компанії Інвестагро — не відбувся через брак потенційних покупців, повідомляє Новое время.

Компанія буде виставлена на нові торги, повідомили у Фонді держмайна України.

"10 серпня через брак потенційних покупців не відбувся перший аукціон з продажу санкційного майна, на якому ФДМУ планував продати аграрну компанію Інвестагро" , — йдеться в повідомленні.

Стартова (балансова) вартість підприємства становила 55 млн.

Водночас необоротні активи підприємства становлять лише 3,9 млн грн. Левова частка балансової вартості - 21 млн грн — дебіторська заборгованість, тобто кошти, які контрагенти повинні сплатити підприємцю. Окрім цього, інвестор повинен погасити 17,2 млн грн поточних боргів.

У Фонді наголошують, шо продовжують готувати російські активи до приватизації і вже незабаром оголосять новий аукціон.

Як повідомлялося, Україна націоналізувала компанії ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, ТОВ Тай-Мінералс та ТОВ Інвестагро, які належали російському олігарху Михайлу Шелкову.