Андрющенко: У Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок
Росгвардія посилила перевірку цивільних жителів, відомо про зникнення людей, повідомляє Ділова столиця.
У Маріуполі окупанти проводять нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу — околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так", — написав Андрющенко.
Росгвардія посилила перевірку цивільних жителів, відомо про зникнення людей.
"Цього разу — околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті. Огляд, обшук, роздгання. Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин — просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — емоціонує посадовець.