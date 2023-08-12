У Польщі відреагували на бажання Лукашенка поліпшити відносини

У МЗС Польщі відреагували на несподівану заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про нібито бажання поліпшити відносини, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повiдомляє RMF FM.

"Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених – понад 1000 осіб перебувають у в’язницях Білорусі", – зазначив заступник міністра Яблонський.

За його словами, це рішення, які ухвалюють лише люди при владі Білорусі.

"У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю. Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якомога добрішими, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що в нас погані відносини. Білорусь – це просто країна, яка ворожа до Польщі", – додав заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, Лукашенко заявив у п'ятницю в Мінську, що готовий покращувати білорусько-польські відносини.

"Ми сусіди, і сусідів не обирають, вони від Бога", – сказав білоруський диктатор.

У минулому Лукашенко звинувачував Польщу у тому, що вона нібито готує агресію проти Білорусі.