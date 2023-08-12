СБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"

СБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"
Фото: скріншот відео

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту" БМПТ "Термінатор-2", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в СБУ.

Згорів цей рідкісний екземпляр росіян від декількох влучань дронів-камікадзе.

"Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…
Його також вразили специ СБУ!".

Довідка: За словами Міноборони РФ, бойова машина має "високий рівень захищеності, вогневої потужності та керованості".

Також вона нібито "завдяки потужному і універсальному озброєнню" здатна "ефективно знищувати вогневі точки і фортифікаційні споруди противника, знищувати піхоту, яка застосовує гранатомети і протитанкові комплекси, а також боротися з танками, БМП та іншими броньованими цілями противника".

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