СБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"
Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту" БМПТ "Термінатор-2", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють в СБУ.
Згорів цей рідкісний екземпляр росіян від декількох влучань дронів-камікадзе.
"Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…
Його також вразили специ СБУ!".
Довідка: За словами Міноборони РФ, бойова машина має "високий рівень захищеності, вогневої потужності та керованості".
Також вона нібито "завдяки потужному і універсальному озброєнню" здатна "ефективно знищувати вогневі точки і фортифікаційні споруди противника, знищувати піхоту, яка застосовує гранатомети і протитанкові комплекси, а також боротися з танками, БМП та іншими броньованими цілями противника".