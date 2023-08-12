В Україні від війни постраждали понад 1 597 дітей - ювенальні прокурори

Загалом, більше ніж 1 597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Ділова столиця.

Пів тисячі дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ, пише "ДС" з посиланням на Офіс Генрокурора.

За даними ювеналів, більше ніж 1 597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 12 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 500 дітей загинули та понад 1 097 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , — кажуть правоохоронці.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 298, Київській — 129, Херсонській — 118, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 94, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

Напередодні внаслідок ворожого ракетного обстрілу Коломийського району Івано-Франківської області загинув 8-річний хлопчик.