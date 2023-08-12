Шмигаль: Україна працює над збільшенням постачань систем ППО та енергообладнання

Уряд планує до грудня збільшити українську енергосистему на 2,9 ГВт потужності, повідомляє Ділова столиця.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна працює над збільшенням постачань систем протиповітряної оборони та енергообладнання, щоб збільшити українську енергосистему на 2,9 ГВт потужності до грудня.

"Разом із головою ВРУ Русланом Стефанчуком, головою ОПУ Андрієм Єрмаком та колегами з уряду зустрілися з послами іноземних країн, які працюють в Україні. Сьогодні говорили, зокрема, про третій пункт формули, який стосується енергетичної безпеки" , — написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зараз короткостроковим завданням є відновлення і захист української енергосистеми взимку. Для цього робляться проєкти захисту енергооб'єктів, триває робота над організацією постійного міжнародного моніторингу безпеки об’єктів енергетичного сектору для швидкої реакції на виклики.

Крім цього, Шмигаль повідомив, що Україна активно взаємодіє з європейськими партнерами в питаннях збільшення постачань електроенергії. Україна та її партнери продовжать спільну роботу над тим, щоб у сучасному світі енергетика не перетворювалася на зброю, щоб критична інфраструктура не ставала об’єктом терору.

Прем'єр-міністр наголосив, що є висока ймовірність того, що РФ продовжуватиме масштабний терор проти енергетики України й цієї зими.