ЄС надав Україні майже 224 тисячі снарядів

Європейський Союз поставив Україні 223 800 боєприпасів згідно з першою частиною плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у протидії російській агресії, повідомляє Deutsche Welle.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише AFP.

"Країни-члени (ЄС. - Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів. Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

Етапи плану з постачання боєприпасів Україні

Згідно з першим етапом плану, який діяв з 9 лютого по 31 травня, було виділено один мільярд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів. Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 мільярда євро. Гроші ЄС відшкодували лише частину цього, що свідчить про те, що цей захід не досяг мети, пише AFP.

Кількість переданих Україні боєприпасів, яку озвучив Стано, не надто разюче відрізняється від озвученої наприкінці травня верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем. Тоді він заявив, що ЄС передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисяч ракет.

Така ситуація вказує на те, що до досягнення цілі ЄС щодо передачі Україні мільйона снарядів ще далеко, зазначає агенція AFP. Раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Згідно з другою частиною плану, Європейське оборонне агентство веде переговори з європейськими виробниками про спільні контракти на закупівлю 155-мм снарядів і ракет. (Агентство. - Ред.) очікує, що рамкові контракти з (оборонною. - Ред.) промисловістю будуть підписані в найближчі тижні, що дозволить державам-членам розміщувати замовлення, повідомили в ЄС. Для того, щоб підпасти під план поставок ЄС, будь-які контракти мають бути укладені до кінця вересня.

Загалом ЄС та його країни-члени заявляють, що після повномасштабного вторгнення Росії витратили близько 20 мільярдів євро на постачання різноманітної зброї Україні. США, за даними Пентагону, станом на 25 липня виділили Україні понад 43,7 мільярда доларів безпекової допомоги. Напередодні президент США Джо Байден попросив у Конгресу виділити близько 40 мільярдів доларів додаткових видатків. З них 24 мільярди доларів передбачені на витрати, пов'язані з війною РФ проти України, зокрема й на допомогу Києву та на інші міжнародні потреби, пов'язані з російською агресією.