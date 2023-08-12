Міноборони Польщі заявило про укріплення оборони Сувальського коридору

Польща збирається укріпити оборону Сувальського коридору. Туди направлять додаткові війська та техніку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Wiadomosci.

Він наголосив, що Польща посилює оборону та безпеку Сувальського перевалку та Бжеської брами.

"Це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Сюди в першу чергу йде новітнє обладнання", - зазначив він.

За його словами, Польща розширить військової інфраструктури та передислокує частини польських сил із заходу на схід, також будуть створені нові підрозділи різного рівня,

Блащак уточнив, що "мова йде про саперний батальйон в Августові та великі тактичні об'єднання, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів і 2-й польський корпус".

Також, як зазначив міністр, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej) і війська НАТО.

"Зараз у Польщі дислокується кілька тисяч американських солдатів, оснащених найкращою військовою технікою. Це результат чудових відносин між Варшавою і Вашингтоном", - додав Блащак.

Довідка: Сувальський перешийок іноді називають стратегічною точкою для НАТО. Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Чому Польща кидає війська на схід

Нагадаємо, Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". При цьому у Польщі не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Крім того, 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це підтвердило Міністерство оборони Польщі.

Варшава заявила, що направить до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.