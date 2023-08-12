РосЗМІ: У Калінінградській області розбився винищувач, екіпаж загинув

РосЗМІ: У Калінінградській області розбився винищувач, екіпаж загинув
Фото: ТАСС

У Калінінградській області Росії розбився Су-30, екіпаж загинув, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ТАСС із посиланням на військових.

Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала "технічна несправність".

Довідка: Су-30 - радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач завоювання переваги в повітрі, покоління 4+.

Росія використовує ці літаки на війні проти України.

Телеграм-канал "112" повідомив, що перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух у повітрі, літак накренився і впав.

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