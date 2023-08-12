РосЗМІ: У Калінінградській області розбився винищувач, екіпаж загинув
У Калінінградській області Росії розбився Су-30, екіпаж загинув, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ТАСС із посиланням на військових.
Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала "технічна несправність".
Довідка: Су-30 - радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач завоювання переваги в повітрі, покоління 4+.
Росія використовує ці літаки на війні проти України.
Телеграм-канал "112" повідомив, що перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух у повітрі, літак накренився і впав.