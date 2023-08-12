У районі Кримського мосту вдруге за день лунають вибухи

В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунають вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Крим.Реалії", "Медуза", Mash.

Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив про нові вибухи в Керчі.

Місцеві жителі повідомляють про вісім вибухів.

Рух мостом знову перекрито, росіяни повідомляють, що "працює ППО".

Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов знову заявив про збиття ракети - на цей раз однієї.

Передісторія: Раніше 12 серпня російські окупанти повідомляли про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в мережі публікували кадри з білим та чорним димом.