Франція допомогла підготувати 6 тисяч українських військових

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових в рамках поставленого плану на поточний рік.﻿﻿ Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Var Matin, повідомляє Європейська правда.

"Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею" , – сказав міністр.

Лекорню зазначив, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

Він підкреслив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою та боєприпасами.

Міністр додав, що Україна щомісяця отримує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів.

Крім того, Франція допомагає з постачаннями засобів протиповітряної оборони.

11 серпня британське Міністерство оборони повідомило﻿, що близько 900 українських морпіхів пройшли навчання у Британії, де відпрацьовували операції на воді на малих човнах та рейди на берег.