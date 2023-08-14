Окупанти змушують старшокласників на окупованих територіях отримувати паспорт РФ – ЦНС

﻿ Російські окупанти проводять серед старшокласників на окупованих територіях України примусову паспортизацію, погрожуючи не видати атестати про закінчення школи.

Про це заявили﻿ в Центрі національного спротиву.

"Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу" , – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям, щоб уникнути проблем, оскільки у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства на окупованих територіях. Відтак окупанти поспішають з видачею паспортів РФ.