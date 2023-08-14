ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 27 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 27 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 530 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ 14 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 254380 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків – 4306 (+8),
  • бойових броньованих машин – 8354 (+19),
  • артилерійських систем – 5099 (+27),
  • РСЗВ – 714 (+1),
  • засобів ППО – 479 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 313 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9),
  • крилатих ракет – 1379 (+0),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19),
  • спеціальної техніки – 766 (+6).

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