ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 27 артсистем – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще приблизно 530 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 14 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 254380 (+530) осіб ліквідовано,
- танків – 4306 (+8),
- бойових броньованих машин – 8354 (+19),
- артилерійських систем – 5099 (+27),
- РСЗВ – 714 (+1),
- засобів ППО – 479 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 313 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9),
- крилатих ракет – 1379 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19),
- спеціальної техніки – 766 (+6).