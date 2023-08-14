Ціллю нічної атаки РФ було середмістя Одеси – Гуменюк

Ціллю нічної атаки ворога було середмістя Одеси, ракети доводилося збивати над житловими кварталами. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Ціллю було безпосередньо середмістя Одеси. Ракети доводилося збивати просто над містом, над житловими кварталами. А це означає, що саме туди ворог і спрямовував їх" , - сказала Гуменюк.

За її словами, не виключено, що під загрозою була і портова інфраструктура. Але сили ППО спрацювали на відмінно.

Гуменюк нагадала, що цієї ночі ворог тричі атакував Одещину, використовуючи і ударні дрони, і ракети типу "Калібр". "Всього 15 дронів було запущено у двох хвилях атак і 8 ракет типу "Калібр" , - зазначила вона.

За словами керівниці об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", усі атаки були відбиті силами ППО. Однак наслідки протиповітряної оборони і вибухової хвилі позначилися і на житлових будинках, і на адміністративних, спалахнуло дві пожежі. "Є інформація про трьох постраждалих співробітників супермаркету, двоє з яких госпіталізовані" , - додала Гуменюк.

Нагадаємо, вночі 14 серпня ворог тричі атакував﻿ вночі Одещину. Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі.