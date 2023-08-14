Міноборони: ЗСУ мають певний успіх в Урожайному на півдні Донеччини

Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області, українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи" , — сказала вона.

За її словами, ЗСУ мали "певні успіхи" також південніше та південно-східніше Старомайорського.

Українські захисники закріплюються на певних ділянках, зазначила вона.