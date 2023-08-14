У британській розвідка розповіли про роль плацдармів ЗСУ на лівобережній Херсонщині

Чисельність невеликих українських плацдармів на лівобережжі Дніпра під Херсоном зросла і змушує російське командування задуматись про перекидання туди підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 14 серпня.

Розвідка розповідає, що минулого тижня у нижній течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі.

На додачу продовжується розширення плацдарму, який українські захисники утримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом з червня 2023 року. Розвідка припускає, що у деяких із цих операцій скоріш за все скористалися моментами ротації російських підрозділів на позиціях.