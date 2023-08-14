В Ірані стався теракт у мечеті: є загиблі та поранені

У місті Шираз на півдні Ірану сталася стрілянина біля мечеті Шах-Чераг. Двоє людей намагалися увійти до храму, відкривши вогонь по людях. Місцева влада та ЗМІ повідомляють про загибель від однієї до чотирьох осіб, також щонайменше семеро громадян отримали поранення, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише новинне агентство Tasnim, під час теракту двоє озброєних чоловіків намагалися увійти до мавзолею. Внаслідок терористичної атаки на храм загинули двоє священнослужителів.

За інформацією військових у південній провінції Фарс, одного терориста було затримано, він мав при собі гвинтівку та 8 магазинів з патронами. Чоловіка вже допитують. Другого нападника розшукують правоохоронці.

Також внаслідок нападу поранення отримали щонайменше семеро людей. Їх доправили до лікарні, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Як пише Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану, відповідальність за атаку взяли на себе бойовики терористичного угрупування ІДІЛ.