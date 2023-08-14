На Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 40 квадратних кілометрів – Маляр

На південному фланзі Бахмутського напрямку звільнені уже 40 квадратних кілометрів української землі, але ситуація там залишається вкрай складною. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

"За минулий тиждень на Бахмутському напрямку було звільнено 3 квадратних кілометри української землі, а загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено уже 40 квадратних кілометрів" , - зазначила вона.

Однак, за її словами, на цій ділянці фронту дуже складно просуватися.

"Ворог намагається взяти під контроль Мар'їнку, а Авдіївку оточити, а також повернути контроль над втраченими територіями. Українські воїни мужньо боронять ці напрямки, але ситуація там вкрай складна" , - зазначила Маляр.

Також заступниця міністра оборони повідомила, що ворог концентрує сили на Куп'янському і Лиманському напрямках, щоб відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку.

"Минулого і позаминулого тижня ворог активізувався саме на Куп'янському і Лиманському напрямках. Це була відповідь ворога на наше успішне просування на Бахмутському напрямку. Ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках, щоб ми не могли концентруватися для наступу на Бахмутському напрямку" , - зазначила вона.

Однак, за словами Маляр, за ці півтора тижня ЗСУ "досить відчутно там знищили потужності ворога".

"Кількість обстрілів на цих напрямках знизилась. Це означає, що ми відчутно послабили їх потенціал. Але вони збираються із силами, перегруповуються, підтягують нову техніку, нових людей, щоб пробувати наступати далі" , - пояснила вона.

Зокрема, як зазначила заступниця міністра оборони, на Куп'янському напрямку ворог збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

Маляр зауважила, що мета ворога загалом вийти на кордони Луганської і Донецької областей та повернути в Харківській області території, які вони втратили.