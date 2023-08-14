Настав час почати серйозно ставитися до потенційного розпаду РФ - The Hill

Низка аналітиків розглядають розпад Російської Федерації як можливий наслідок катастрофічної війни Володимира Путіна в Україні. І хоча для світу було б краще мати значно ослаблену Росію, її падіння не може пройти гладко. Чому імперії відроджуються», повідомляє Дзеркало тижня.

На його думку, мають рацію ті, хто стверджує, що Росія, обмежена Санкт-Петербургом, Москвою та Нижнім Новгородом, негайно перестане бути великим геополітичним гравцем, а отже, не загрожуватиме будь-якому з її сусідів – особливо, якщо останні об'єднаються із Заходом. . Життя в такій державі, можливо, буде біднішим, але, ймовірно, буде безпечнішим і надійнішим. І навіть якщо Росія збереже всю свою ядерну зброю, вона не зможе застосувати її, за винятком дуже малоймовірного випадку скоординованої атаки з боку її сусідів.

Але похмуро налаштовані аналітики, які турбуються про шлях до остаточного розпаду Росії, теж мають рацію. Путін опинився у пастці і, можливо, схильний до запеклих заходів. Колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, як свідчать його безглузді послання, можливо, божевільний – і він, на жаль, не самотній у своєму безумстві. Російські еліти розколоті та фрагментовані, їм не вистачає цілісного та узгодженого бачення майбутнього своєї країни; ніхто не знає, що робити зі згубною війною в Україні.

Оглядач Washington Post Девід Ігнатіус вважає, що «фрагментована, деморалізована Росія – це ігровий майданчик диявола. …Внутрішнє безладдя в Росії створює серйозну дилему для Путіна, але він дуже небезпечний і для Заходу».

Як зазначає Тетяна Станова з Фонду Карнегі, «ці події перетворюють Росію на набагато менш згуртовану освіту, пронизану внутрішніми протиріччями та конфліктами, більш нестабільною та непередбачуваною».

Але чому внутрішні заворушення та непередбачуваність є проблемою для Заходу – або, якщо вже на те пішло, для України чи іншого сусіда Росії?

Росія перебуває безладно вже 30 років. Щоправда, роки правління Бориса Єльцина у 1990-х були особливо важкими, але Путіну явно не вдалося побудувати згуртоване суспільство та економіку, що функціонує. Репресоване суспільство може бути гнучкішим, але воно не є згуртованим і стабільним, як переконався Радянський Союз під час розбудови.

Диригентська економіка може дозволити владі спрямовувати ресурси на будь-які проекти, які вони хочуть, але від цього вона не стає більш функціональною. Путіну вдалося побудувати сильніший режим і держава, але цей успіх виявився оманливим. Тепер зрозуміло, що посилення сил примусу при одночасному дозволі бюрократії діяти безкарно та захоплювати ренту – це не шлях до зміцнення держави, але це чудовий спосіб сприяти корупції та самозбагаченню.

Таким чином, пострадянська Росія завжди була, за словами Станової, «пронизана внутрішніми протиріччями та конфліктами». Різниця у тому, що зараз вони стали видимими.

Пострадянська Росія теж була непередбачуваною. Хто міг подумати, що Єльцин відкриє вогонь у парламенті? Що його наступником стане невідомий офіцер КДБ? Що цей невідомий офіцер КДБ зруйнує кілька будинків, де проживали сотні росіян, щоб зміцнити свою владу? Що він ув'язнений, а потім звільнить Михайла Ходорковського? Що він почне війну проти України у 2014 році та відновить її у 2022 році? Що він не розправиться з лідером путчистів-найманців, який очолив невдалу спробу державного перевороту?

Путіна завжди цінували за його здатність перегравати та дивувати Захід. Що це, якщо не непередбачуваність? Чи збільшиться непередбачуваність, якщо Росія переживе розпад? Чи вірогідніше протилежне – Росія стане репресивнішою всередині країни, що Путін стане відчайдушнішим, що війна залишиться трясовиною для Росії та визвольною боротьбою для України, і що правління та режим Путіна прямують до забуття?

Сусіди Росії та Захід живуть із глибоко нестабільною та непередбачуваною Росією вже три десятиліття. Якими б не були причини такого стану речей, існує майже нульова ймовірність того, що Росія раптово позбавиться своєї нестабільності та непередбачуваності і зупинить своє сповзання до розпаду. За визнанням аналітиків, нестабільність та непередбачуваність є продуктом внутрішніх справ Росії. Таким чином, вони продовжуватимуть іти своїм шляхом, незалежно від того, що робитимуть Захід чи Україна.

Все, що можуть зробити Захід та Україна, а також інші сусіди Росії – це виграти війну, ізолювати себе від російського хаосу та уявити, що потрібно зробити, щоб переконатися, що бачення Януша Бугайського з Джеймстаунського фонду виявиться довговічним.

«як слабка держава, яка перебуває під інтенсивними міжнародними санкціями і позбавлена своєї ресурсної бази в Сибіру, [Росія] матиме набагато менші можливості для нападу на сусідів»;

«Східний фронт НАТО стане безпечнішим, а Україна, Грузія та Молдова повернуть свої окуповані території та подадуть заявки на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО, не побоюючись реакції Росії»;

«Країни Центральної Азії також почуватимуться все більш вільними».

Нагадаємо, колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що країни-партнери України не повинні боятися розпаду Росії, адже такі ж побоювання й перед розвалом СРСР.