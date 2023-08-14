Росіяни вночі обстріляли Запорізьку область, двоє загиблих

Дві людини загинули у результаті російських обстрілів Запорізького району уночі 14 серпня. Про це заявили в Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області, повідомляє Українська правда.

"Запорізький район. Близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна.Врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинуло" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив, що внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка.

Ще одну жінку 64 років доставили до лікарні.

За словами Малашка, загалом за добу окупанти завдали 99 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Атакували безпілотниками і ракетами, а також били з РСЗВ і артилерії. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.