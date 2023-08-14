Податкова перевірить 1275 бізнесів до кінця року: хто у списку

Податкова служба планує перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. До списку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки та гральний бізнес. Про це свідчать дані "Опендатабот", повідомляє ЛігаБізнес.

Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у: 896 компаній, які працюють із підакцизним товаром — алкоголь, тютюн, бензин тощо. Зокрема, до списку потрапили "ОККО", Socar, "Карлсберг Україна", "Укртранснафта" тощо.

94 фінансові компанії, серед яких 60 інших фінансових установ, 256 фізичних осіб.

15 банків: "Схід", "Укргазбанк", "Альянс", "Банк інвестицій та заощаджень", "Комінбанк", "Глобус", "Український капітал", "Український будівельно-інвестиційний банк", "Дойчебанк ДБУ", "Альтбанк" "Перший інвестиційний банк", "Європейський промисловий банк", "Банк "Кліринговий дім", "Піреус банк МКБ", "РВС банк".

19 страхових компаній та їх підрозділів. Так, до списку потрапили компанії ВУСО та ТАС.

Крім того, податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку – 17 гральних бізнесів, у тому числі "Фавбет".