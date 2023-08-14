Прокуратура ЄС взялася за Болгарію через розкрадання європейських коштів – ЗМІ

Європейський прокурор Лаура Кодруца Кевесі нарешті звернула увагу на Болгарію, яка вже давно вважається одним із найяскравіших прикладів безсилля Брюсселя перед розкраданням європейських коштів. Не виключено, що активність європейських прокурорів пов'язана зі зміною влади та приходом коаліційного прем'єр-міністра Миколи Денкова, який заявив про намір викорінити корупцію, а також російський вплив у болгарській розвідці. Про це, з посиланням на Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Цього тижня Прокуратура Європейського Союзу провела обшуки у 28 будинках та офісах у рамках розслідування нецільового використання коштів ЄС у залізничних проектах, а також заарештували мера невеликого містечка через проекти з енергоефективності.

Розплати чекали вже кілька років, оскільки провідні політики з болгарського реформаторського табору стверджували, що розкрадання коштів ЄС стало одним із основних джерел доходів організованих злочинних угруповань країни. Центр вивчення демократії, неурядова організація в Софії, 2020 року дійшов висновку, що до 15% грошей ЄС регулярно присвоюються незаконно.

Згідно з звітом за 2022 рік, Прокуратура ЄС зараз проводить 143 розслідування у Болгарії з «оцінкою загальної шкоди» на суму 492 мільйони євро.

Будучи найбіднішою країною ЄС, Болгарія регулярно звертається за підтримкою до європейських платників податків – за допомогою у будівництві інфраструктури та щоб зробити старі будівлі соціалістичної доби більш енергоефективними.

Прокуратура ЄС заявила, що розслідує два проекти з модернізації залізничної інфраструктури на суму понад 241 мільйон євро, а також грант на підвищення енергоефективності житлових будинків у місті Генерал-Тошево обсягом 169 тис. євро.

Понад 100 агентів болгарської поліції та служби безпеки провели рейди на залізничній лінії між містами Костенець та Септемвр, яка отримала 130 мільйонів євро фінансування від Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та довкілля (CINEA). У ході рейдів також розглядалися можливі зловживання на залізниці між селами Орізово та Михайлове, що фінансується з Фонду об'єднання на суму понад 111 млн. євро.

Використання болгарських сил безпеки є ознакою того, як Прокуратура ЄС залежить від підтримки болгарського уряду та вищих посадових осіб країни. Уряд прем'єр-міністра Миколи Денкова, який прийшов до влади лише 6 червня, пообіцяв викорінити корупцію та забезпечити, щоб сили безпеки не керувалися Росією. Важливо також, що Іван Гешев, дуже суперечливий головний прокурор країни, був змушений піти у відставку в середині червня, оскільки багато болгар уже давно вважали його перешкодою для розслідувань корупції на найвищому рівні.

Бенефіціаром обох розслідуваних залізничних проектів була Національна компанія залізничної інфраструктури Болгарії, яка уклала будівельні контракти з двома приватними компаніями.

«Розслідування виявило факти, які можуть представляти кримінальні злочини, включаючи нецільове використання коштів ЄС та відмивання грошей. Підрядники підозрюються в тому, що за короткий проміжок часу здійснили фіктивні грошові перекази на мережу фіктивних компаній, що врешті-решт призвело до виведення готівки на суму понад 2,5 мільйони євро особами з кримінальним минулим» , – заявили в Прокуратурі ЄС.

Мер міста Генерал-Тошево був заарештований за надання неправдивих відомостей про роботи щодо підвищення енергоефективності муніципальних будівель. За повідомленнями болгарських ЗМІ, його було звільнено після сплати застави у розмірі 5 тис. євро.

Хоча розслідування корупції щодо поширеного явища в Болгарії, країна зазнає значних труднощів із винесенням вироків злочинцям найвищого рівня.