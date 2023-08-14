Окупанти за добу атакували 10 областей – зведення ОВА

За добу російська армія здійснила атаки на 10 областей України, є загиблі і поранені цивільні. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 14 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області ворог здійснив 11 обстрілів, пролунали 156 вибухів. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району обстріли зафіксовані з мінометів у напрямку сіл Блешня, Леонівка, Карповичі, Орликівка. Також зафіксовано обстріл у напрямку села Карповичі із АГС. У Новгород-Сіверській громаді росіяни били зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода. По Сновській громаді війська РФ здійснили обстріл із мінометів у напрямку села Єліне.

У Сумській області вночі та вранці росіяни двічі обстріляли громади Сумського району. Зафіксовано 16 вибухів. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади. По Краснопільській громаді ворог бив із мінометів та артилерії, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Великописарівську громаду російська армія обстріляла з мінометів та артилерії, пошкоджено приватний будинок і гараж.

У Дніпропетровській області вчора ворог знову атакував Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені корпуси готелю, два приватні будинки, господарча споруда та лінія електропередач.

У Запорізькій області ворог обстріляв 24 населені пункти. БпЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. З РСЗВ росіяни били по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, три ракетні удари здійснили по Степному, авіаційний удар по П'ятихатках.

Минулої доби військові РФ з артилерії обстрілювали Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Оріхів, Новодарівку, Малинівку, Левадне, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Ольгівське, Верхню Терсу, Білогір'я, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки, П'ятихатки, Лобкове, Степове і Плавні.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік. Жінка віком 64 років госпіталізована. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії обстріляв Окіп Богодухівського району, Огірцеве і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка.

Внаслідок обстрілу Кучерівки Куп'янського району поранений 51-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. У Петропавлівці Куп'янського району внаслідок обстрілу була поранена і госпіталізована 68-річна жінка. У Руській Лозовій Харківського району на території садового товариства 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну типу "Пелюстка" та був госпіталізований з вибуховим пораненням.

У Луганській області загарбники безуспішно намагались наступати на Андріївку, били по Білогорівці та Діброві. За добу ворог здійснив 144 обстрілів Луганщини, випустив 523 снаряди.

У Донецькій області під вогнем росіян перебували Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Благодатне, Кліщіївка, Богоявленка, Ганнівка. Пошкоджено два приватні житлові будинки, гараж, вантажний автомобіль, три легкові автомобілі волонтерів, будівлю фільтрувальної станції. За добу на Донеччині двоє людей дістали поранення.

Вночі росіяни атакували Одеську область трьома хвилями ударними дронами і ракетами типу "Калібр". Сили ППО знищили все. Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками пошкоджені гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибиті вікна, пошкоджені припарковані поруч автомобілі. На трьох об'єктах виникли пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету. Двоє з них госпіталізовані.

У Миколаївській області ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Вчора вдень були зафіксовані обстріли Очакова. Внаслідок ракетного обстрілу поблизу населеного пункту Шевченківської громади горіли лісосмуга і суха трава на відкритій території.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 83 обстріли, по Херсону випустили 23 снаряди. Росіяни обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, загинула вся родина: мати, батько і двоє дітей. Також загинув 67-річний місцевий житель. Через обстріл Станіслава загинули пастор церкви і його 57-річний односелець. У двох жінок віком 59 та 24 роки діагностували мінно-вибухові травми.

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення дістала 61-річна жінка. Через обстріл магазину в Комишанах 49-річний чоловік зазнав поранень середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легких. Внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Херсоні поранені троє людей, у Новокаїрах – 61-річний чоловік, у Велетенському опіки 70% тіла дістав 28-річний чоловік.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше 12 будинків. Поранені 31-річна жінка і 63-річний чоловік. На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель. Вчора до лікарні звернувся 59-річний житель Веселого, який напередодні опинився під ворожим обстрілом.

У понеділок, 14 серпня, близько 2-ї години ночі російська армія знову атакувала Херсон. Тяжкі поранення дістав 48-річний охоронець, який перебував біля укриття. Внаслідок ударів по приватних будинках постраждали 85-річна жінка і 44-річний чоловік.