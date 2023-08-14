У ЗСУ розповіли, чи становлять "вагнерівці" у Білорусі реальну загрозу для України

Найманці ПВК "Вагнера", що перебувають у Білорусі, становлять небезпеку для України. Проте про реальну загрозу наразі не йдеться. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, пише Ірина Гамерська, РБК-Україна.

"Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб - найманців ПВК "Вагнер" , - сказав він.

Окрім цього, Наєв зазначив, що у військовій науці є два поняття - військова небезпека і військова загроза.

"Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль - це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе - це загроза" , - додав він.

З огляду на це, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ пояснив, що перебування найманців у Білорусі є небезпекою. Проте якщо вони створять диверсійно-розвідувальні групи або наземне наступальне угруповання, то це стане реальною загрозою.