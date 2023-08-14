У Польщі затримали двох росіян за звинуваченням у шпигунстві

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Європейська правда.

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки) спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які в Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера" , – зазначив міністр.

За його словами, обом росіянам висунули звинувачення у шпигунстві. Вони були взяті під варту.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.

4 серпня у Польщі затримали﻿ громадянина Білорусі, який шпигував на користь РФ.