Що загрожує Україні у разі провалу контрнаступу ЗСУ - експерт

У разі, якщо українські війська не проламають російську лінію оборони, Київ може чекати на чеченський сценарій. Не в останню чергу - як один із наслідків зміни настроїв на Заході, вважає ветеран 2014-го та волонтер періоду Чеченських воєн, екс-командир роти батальйону "Айдар", вчений Євген Дикий, повідомляє Дзеркало тижня.

Після провалу в Херсоні та на Харківщині ворог активізував у своєму інфополі наративи про "бойову нічию", адже у версію про "непереможну Росію" вже ніхто не вірить, - зазначає Дикий у коментарі 24 каналу. Однак не слід забувати, що і в Чечні росіяни спочатку були розбиті (Перша чеченська війна). І лише внаслідок Другої Москви вдалося де-юре підкорити Грозний. Проте така нічия, як вважає боєць, – поганий сценарій для Києва:

Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли першу війну в Чечні, підписали світ, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до другої чеченської війни. Це виграш часу. ., щоб остаточно нас знищити" , - пояснив він.

Дикий також висловився про вихід ЗСУ до Азовського узбережжя. На жаль, не все залежить від українських захисників. Західна допомога, потужна зброя та авіація, як F-16 – це основний ключ до прориву у цьому напрямку.

Ситуацію ускладнює також те, що восени Кремль намагатиметься мобілізувати ще 300-400 тисяч росіян. Є ще один ризик, якщо ЗСУ не вдасться проламати лінію оборони ворога.

Якщо нам не вдасться проламати їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми розпочали цю кампанію, насправді замало. Вони (росіяни) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди усі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників”.

Дикий також дає зрозуміти, що один із ключів до того, щоб союзники не розчарувалися результатами контрнаступу, лежить саме на Заході. Зокрема, йдеться про винищувачів F-16, на які ЗСУ чекають уже довгий час.