Окупанти Криму хочуть посилити покарання за зйомку роботи ППО

Так звана "влада" тимчасово окупованого Криму ініціює посилення на федеральному рівні відповідальності за поширення кадрів роботи військових об'єктів, ППО і результатів українських ударів по російських загарбниках на півострові, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"Крим ініціюватиме на федеральному рівні внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за розповсюдження в публічному полі, на різних інтернет-ресурсах, у соцмережах, чатах, месенджерах фото і відеозаписів розташування і роботи військових і стратегічних об'єктів, ППО та інших оборонних систем, а також результатів терористичних атак, скоєних київським режимом" , – повідомив колаборант.

Аксьонов назвав людей, які публікують подібні фото і відео "свідомими чи мимовільними пособниками ворога, незалежно від мотивів".