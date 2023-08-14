СБУ затримала російського агента, який збирав дані про ЗСУ на Донеччині

Служба безпеки повідомила про затримання ще одного інформатора росіян, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, затриманий був на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). На початку серпня цього року фігурант отримав від свого російського "куратора" першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку. Також він приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

Крім того, підозрюваний передавав російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів. За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

"Ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь РФ.У поле зору агресора він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники" , – йдеться в повідомленні.

Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

"У "звітах" російській спецслужбі її інформатор детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості" , – зазначили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років тюрми.