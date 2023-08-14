У Вірменії трагічно загинув в.о. посла України

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні. Інформацію про загибель дипломата підтвердили у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє Європейська правда.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.