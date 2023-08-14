Міністр оборони Китаю відвідає Москву та Мінськ

Член Держради і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу впродовж 14 - 19 серпня відвідає Москву, де візьме участь у 11-тій Московській конференції з міжнародної безпеки, та здійснить поїздку до Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що в російській столиці Лі виступить на згаданій конференції та зустрінеться з військовими й політичними лідерами Росії, а під час візиту до Білорусі проведе переговори з державним і військовим керівництвом цієї країни та відвідає військові частини білоруських збройних сил.

Як відомо, останнім часом Китай і Сполучені Штати відновили діалоги на високому рівні за критично важливими напрямками, зокрема, між зовнішньополітичними та фінансовими відомствами та кліматичний діалог.

Водночас Пекін відмовляється поновлювати контакти між очільниками оборонних відомств, вимагаючи від американської сторони скасувати санкції проти Лі Шанфу, накладені на нього ще до призначення на високу посаду міністра.