Курс долара в РФ перевищив позначку 100 рублів

Станом на ранок понеділка, 14 серпня, на Московській біржі курс долара піднявся вище за 100 рублів вперше з березня минулого року, євро торгується до 110 рублів. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Вранці курс долара склав 100,16 руб, що на 72,5 копійки вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро до цього часу коштував 109,52 руб, подорожчавши на 74 копійки. Вартість бівалютного кошика (0,55 дол і 0,45 євро) збільшилася на 73 копійки – до 104,37 руб.

За словами експерта з фондового ринку "БКС Світ інвестицій" Дмитра Бабіна, тиск на рубль продовжує чинити дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією.