Через обстріл частина Одеси була без світла – Міненерго

Через нічний обстріл без світла залишалася частина споживачів в Одесі, унаслідок відключення обладнання на підстанції "Укренерго" були знеструмлені абоненти у Луцьку.﻿ Про це заявили в Міненерго, повідомляє Економічна правда.

Так, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі відключалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 2 тисяч абонентів. За півтори години світло споживачам вдалося повернути.

"З технологічних причин у суботу та неділю шість разів вимикалися лінії електропередачі та підстанції НЕК "Укренерго" у Волинській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.

У Волинській області відключення призвело до знеструмлення майже 2,5 тисячі споживачів міста Луцьк, а в неділю через відключення в Хмельницькій області були порушення руху потягів" , - йдеться у повідомленні.

Водночас у межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

"На Харківщині у м. Дергачі стався нещасний випадок. Водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть. Розслідування обставин нещасного випадку триває" , - додали у Міненерго.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС - у Херсоні залишаються знеструмленими 11,3 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей.Через обстріли знеструмлено 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація" , - звітують у міністерстві.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний - наразі він становить 16,19 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.