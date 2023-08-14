Опубліковані нові знімки ремонту Кримського мосту

В інтернеті зʼявилися нові знімки ремонту, який триває на Кримському мосту. Знімки оприлюднив аналітик американського інституту підприємництва Бреді Африк, повідомляє Укрінформ.

Африк показав відчайдушні спроби росіян відремонтувати Кримський міст після завданого удару по переправі минулого місяця. Він порівняв супутникові знімки із тими, що були зроблені 30 липня, 4 серпня та 13 серпня 2023 року.

Судячи зі знімків, ремонт триває на тому ж прольоті, що був пошкоджений при минулій атаці.