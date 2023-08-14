Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців

У Німеччині продовжує зростати кількість українських біженців. У червні притулок у цій країні отримали понад 20 тисяч людей. Через велику кількість людей у більшості регіонів не залишилося вільного соціального житла. Які землі Німеччини приймають українці, з посиланням на uahelp.wiki, повідомляє РБК-Україна.

Кожна земля встановлює свої правила розподілу біженців містами та регіонами всередині землі. Великі міста давно переповнені та не приймають українців, які шукають притулку, пояснюють на сторінці міжнародної команди волонтерів.

За останніми даними, українці можуть їхати до таких земель:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Гессен (Hessen);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксонія (Sachsen);

Тюрінгія (Thüringen).

Список земель, які приймають українських біженців, може змінюватись щодня. Між федеральними землями існує угода про квоти прийому біженців. Землі, що перевиконують свою квоту, можуть тимчасово "закриватися".

Людей, які прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляють у приймаючі землі.

"Зараз усі квоти на грані, тому статус "земля приймає/не приймає" може змінюватися кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати. де в цей момент готові вас прийняти» , – звертають увагу на сторінці проекту.

Найбільші пункти первісного прийому – у Ганновері Messhalle чи Берліні Tegel. Там також видають безкоштовний квиток на поїзд до наступного пункту призначення.