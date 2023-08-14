Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджені понад 200 будинків

Станом на 11 ранку відомо про 203 будинки, пошкоджених унаслідок масованого удару по Одесі у ніч на 14 серпня. Про це заявили в Одеській міськраді, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також зафіксовано пошкодження зали гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи № 10" , – йдеться у повідомленні.

Щодо руйнувань закладів освіти мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждали школи, дитячі садочки, центр розвитку. В одному з гуртожитків в центрі міста виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

За словами Труханова, наразі унаслідок нічної атаки немає загиблих.

Одеський голова зазначив, що всім постраждалим буде надано матеріальну допомогу з міського бюджету.