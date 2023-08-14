В Україні за півроку айтівців поменшало на 6000 – дослідження

Кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України продовжує скорочуватися. Про це йдеться у дослідженні DOU, повідомляє Ліга.net.

За останнє півріччя айтівців стало менше на 6100 осіб (6,6%). Станом на липень 2023-го загальна кількість спеціалістів у найбільших 50 компаніях становить 86 300 осіб проти 92 400 тисячі взимку. Кількість фахівців у 25 найбільших IT-компаніях України зараз становить 67 400 осіб, що на 5700 менше, ніж узимку.

Технічних фахівців у 25 найбільших ІТ-компаніях за останнє півріччя стало менше на 5100 осіб. Станом на липень це 52 800. Зберігається негативна динаміка, яка вперше стала помітна взимку, кажуть у DOU.

Одна з причин зменшення кількості співробітників – менша кількість проєктів. Цю причину називають у великій пʼятірці компаній – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, EVOPLAY, Luxoft Ukraine. В EPAM кажуть, що з другої половини 2022 року до проблем, повʼязаних з війною додалося сповільнення глобальної економіки.

"Це призвело до того, що іноземні замовники більш стримано розміщують ІТ-проєкти в Україні. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися, потребу у фахівцях покривають завдяки резерву" , – йдеться у дослідженні.

Окрім того, частина спеціалістів ЕРАМ виїхали за кордон, рятуючись від війни, і легалізувалися там.