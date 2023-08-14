ООН відреагувала на удари Росії по півдню України

Мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені, вони не повинні бути мішенню для атак Росії. Про це йдеться у заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун, оприлюднені у понеділок, 14 серпня, повідомляє Корреспондент.

Вона підкреслила, що цивільне населення та цивільна інфраструктура по всій Україні продовжують потерпати від невибіркових ударів Російської Федерації.

"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинули й були поранені багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни" , – зазначила Браун.

У цьому контексті вона повідомила, що у п'ятницю, 11 серпня, представники громадської організації ADRA були змушені припинити розподіл життєво необхідної допомоги після того, як їхній склад та автомобілі були пошкоджені внаслідок обстрілу Херсонщини.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні вкотре наголосила, що "мирні мешканці та цивільна інфраструктура не мають бути мішенню невибіркових обстрілів РФ".

Нагадаємо, у ніч на понеділок росіяни тричі атакували Одеську область, застосувавши 15 дронів і вісім ракет "Калібр". Усі вони були збиті, але уламки нанесли багато шкоди. Троє людей дістали поранень.