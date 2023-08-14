Telegram відкриває історії для всіх користувачів
Месенджер Telegram відкриває функцію історій для всіх користувачів. Про це зазначив засновник месенджера Павло Дуров, повідомляє Ліга.net.
"Наступний крок для Telegram – вийти за межі обміну повідомленнями та стати лідером інновацій у соцмережах загалом. Ми маємо використовувати нашу популярність, щоб змінювати життя мільярдів людей на краще, надихати та підіймати людей на нашій планеті. Поступове розгортання сторіс для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram", – написав Дуров у повідомленні, присвяченому 10-річчю Telegram.
Раніше в Telegram запустили функцію історій лише для Premium-користувачів.