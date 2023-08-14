Дуда: Польща має власні інтереси та очікує розуміння від України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава розуміє, в якій ситуації перебуває Україна і послідовно підтримує її на тлі війни, але очікує від українців розуміння того, що в Польщі є власні інтереси та зобов’язання, повідомляє Укрінформ.

В інтерв’ю виданню Sieci журналісти запитали Дуду про заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща навіть всупереч рішенню Єврокомісії не погодиться на зняття блокади на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії… Але друга річ, і це найважливіший обов’язок – стояти на сторожі інтересів республіки. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок ЄС, який починається з нас. Також в наших інтересах визнати історичну правду в просторі між державами" , - сказав Дуда.

Президента Польщі також запитали про заяву керівника Управління міжнародної політики Марціна Пшидача про те, що Київ нібито не цінує польську допомогу.

"Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в ЗМІ: "Дякую, дякую, дякую". Ми це дуже часто чуємо від простих людей і дуже це цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси й зобов’язання" , - сказав Дуда.

Він зазначив, що з таким розумінням "іноді буває по-різному".

"Ми повинні пам’ятати, що вони (українці – ред.) перебувають в особливій ситуації. Тому іноді треба їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством" , - додав Дуда.

На запитання про те, чого він очікує від українців і чого, на його думку, не вистачає в історичній політиці, Дуда відповів, що фундаментальним кроком для Польщі є те, що кожна жертва повинна мати свою могилу. "Саме тому ми вимагаємо можливості проведення пошукових робіт для того, щоб останки могли бути ідентифіковані та гідно поховані, а близькі могли запалити свічку на родинній могилі й помолитися" , - додав він.

Дуда зазначив, що це складний процес, і важко відповісти, коли він відбудеться.