Санкції душать Росію та її рубль – Bloomberg

Російський рубль ослаб нижче психологічно важливого рівня 100 за долар вперше з березня 2022 року через затягування війни Росії в Україні та гальмування російської економіки міжнародними санкціями з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Російська валюта впала в ціні на 1,5% до 100,975 п'ятого дня падіння, незважаючи на те, що Центробанк Росії спробував зупинити падіння, припинивши купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2023 року. Цього року рубль ослаб на 26% до рівня третього найгіршого показника валют країн, що розвиваються.

Видання зазначає, що Москва має дефіцит бюджету вісім місяців поспіль, намагаючись утримати економіку, що постраждала від скорочення доходів від експорту та її ізоляції від міжнародних фінансових ринків. Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна неодноразово називала головною причиною слабкості рубля погіршення торгівлі, за що була розкритикована адміністрацією Путіна.

«Джерело ослаблення рубля та прискорення інфляції – м'яка монетарна політика» , – написав помічник Путіна з економіки Максим Орєшкін у своїй колонці для державного агентства ТАРС у понеділок. За його словами, Росії потрібний міцний рубль, і політики «мають необхідні інструменти для нормалізації вартості валюти найближчим часом».

Минулого тижня центральний банк РФ оголосив, що перестане купувати іноземну валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного механізму, запровадженого для захисту економіки від коливань цін на товари. Рішення спрямоване на "зменшення волатильності фінансових ринків", йдеться у повідомленні.

Головний стратег ринків SEB AB, що розвиваються, в Стокгольмі Ерік Мейєрссон зазначив, що ослаблення рубля є результатом закручування міжнародних гайок навколо російської економіки, а також вартістю підтримки економіки Росією.

«Ніхто не хоче тримати карбованці, а обмежена пропозиція валюти від експортерів тисне на валюту. Тим часом рахунок поточних операцій слабшає на тлі стрімкого зростання імпорту та зниження доходів від експорту, що ще більше посилює тиск» , - зазначив він.

Згідно з останніми даними центрального банку РФ, доходи російських експортерів нафти та газу в липні скоротилися до 6,9 млрд доларів з 16,8 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Послаблення обмежень на переміщення грошей за кордон також призвело до прискореного відтоку капіталу, оскільки росіяни намагаються переказати гроші на іноземні рахунки.

Економісти Bloomberg зазначають, що для стабілізації рубля облікова процентна ставка в РФ має піднятися ближче до 10%, а витрати федерального бюджету мають бути в межах бюджетної стелі.

Минулого місяця центральний банк РФ підвищив ключову процентну ставку на один процентний пункт до 8,5%, що стало першим підвищенням після надзвичайних заходів, запроваджених одразу після вторгнення в Україну.

У той же час заступник голови банку Росії Олексій Заботкін заявив у п'ятницю журналістам, що в ЦБ РФ «не бачать жодних ризиків для фінансової стабільності» від падіння рубля.