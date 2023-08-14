Данілов: Мета Кремля – перетворення ТОТ на всеросійське сміттєзвалище

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Данілов у Twitter.

"Реальністю є тільки інформаційна бутафорія.

Мета — перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя.

Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою "випаленої землі"".

За словами Данілова, Росія не планує відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованій території України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи РФ.

Натомість загарбники планують ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони.

"Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації" , – наголосив секретар РНБО.

Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники планують вивозити сміття з території РФ на тимчасово окуповані території України.